Rifiuti, Borsari: "Stiamo studiando il raddoppio dei passaggi degli spazzini"

Spazzini di quartiere che passano due volte al giorno invece che una sola, nelle zone in cui si riscontrano maggiori criticità. Nei piani di Palazzo d'Accursio e dell'assessore ai lavori pubblici Simone Borsari (che qualche giorno fa ha risposto alle segnalazioni di alcuni cittadini sulle criticità in via della Beverara) si parla di replicare il modello adottato alla Bolognina, che vede raddoppiati appunto gli interventi degli operatori dell'Hera: "Stiamo studiando il raddoppio dei passaggi degli spazzini di quartiere in alcuni punti critici, che sono quelli dai quali ci arrivano le segnalazioni. Non dimentichiamo che la città non è tutta uguale".

In realtà il dato sulla raccolta differenziata, così come precisa l'assessore, sta dando buoni frutti laddove è stata attivata la Carta Smeraldo: "Nel mese di ottobre 2022 la città ha raggiunto il 66,1% complessivo di raccolta differenziata (11 punti percentuali in più rispetto al 2020), e in tutti i quartieri ove il sistema è stato introdotto, la percentuale di raccolta differenziata è compresa fra il 65% ed il 74%. Nei quartieri interessati dalla Carta Smeraldo hanno visto un incremento vicino (e a volte oltre) ai 20 punti percentuali rispetto al periodo precedente, portando la città a raggiungere un importante obiettivo ambientale. Su tutto il Comune di Bologna siamo passati dal 45,9% del 2016 al 66,1% di raccolta differenziata. I dati del Quartiere Navile per fare un esempio, ci dicono che in pochi mesi abbiamo avuto un incremento della raccolta differenziata che è passata dal 52,8% al 73,1% (ultima rilevazione all'ottobre 2022). Altro segnale che il sistema sta tenendo, visto che il numero generale sulla città ci parla di 11 punti in percentuale in più rispetto al 2020".

"Un'altra cosa importante sulla quale siamo al lavoro è recuperare le utenze che sono ancora provviste di Carta Smaraldo. Noi stiamo lavorando ma dobbiamo anche pensare che le segnalazioni sui rifiuti abbandonati arriveranno sempre fino a quando ci sarà una monoranza di persone che non ci aiuta. Come amministrazione facciamo quello che ci compete (abbiamo migliorato il servizio senza aumentare la Tari di un centesimo) ma la responsabilità è di tutti, nessuno escluso".

Un protocollo per sviluppare un sistema di raccolta rifiuti più capillare

È stato firmato nei primi giorni del 2023 il protocollo tra Comune, Hera, Wonderful Italy e Wonderful Emilia per sviluppare un sistema di raccolta differenziata più capillare ed efficiente nelle strutture ricettive gestite da questo network che opera nel campo dell’ospitalità". Così comunica palazzo D'Accursio in una nota. Alla firma sono intervenuti il sindaco Matteo Lepore; l'assessore alla Manutenzione e pulizia della città Simone Borsari; Maurizio Giambalvo, responsabile Social impact e progetti speciali di Wonderfuly Italy, Alessandro Dumas, Amministratore delegato di Wonderful Emilia e Franco Fogacci, direttore centrale Servizi ambientali e flotte di Hera.

Cosa fare se si smarrisce o si smagnetizza la Carta Smeraldo

Cosa devo fare se perdo o mi viene rubata o si smagnetizza la Carta smeraldo? Per averne una nuova è necessario rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico del Settore entrate (piazza Liber Paradisus, 10 – torre A – piano 1). In caso di furto o smarrimanto bisogna compilare il modulo della dichiarazione che trovi nella sezione "allegati" della pagina Carta smeraldo. In caso di furto, bisogna anche fare denuncia. Per chiedere il cambio della tessera smagnetizzata o deteriorata, bisogna dichiarare il non funzionamento della carta direttamente allo sportello. Le Carte smeraldo perse o rubate vengono tutte "annullate".