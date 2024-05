Raccordo di Casalecchio, al via la fase finale per il nuovo ponte

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Proseguono i lavori per l’ammodernamento del Raccordo di Casalecchio e, in particolare, quelli legati al nuovo ponte. Il posizionamento dell’opera sarà completato entro l’estate, così come l’installazione delle barriere di sicurezza.

“I lavori per il completamento della nuova infrastruttura, realizzata in acciaio corten e progettata in linea con gli attuali carichi dei flussi di traffico – scrive Autostrade per l’Italia in una nota – si concluderanno entro il mese di luglio e comunque prima dell’aumento dei volumi di transito legati alla stagione estiva”.

L’uscita di Casalecchio, proprio per consentire di ultimare i lavori, continuerà ad osservare dei periodi di chiusura: in entrata, in modalità continuativa, dalle ore 10:00 di lunedì 27 maggio fino alla mattina di lunedì 24 giugno; in uscita, in modalità continuativa, fino alla mattina di mercoledì 31 luglio.

“Per gestire al meglio la viabilità – conclude Autostrade per l’Italia – la direzione ha previsto per il periodo delle lavorazioni un potenziamento del servizio di assistenza, della segnaletica di cantiere, messaggi dedicati sui PMV, sia sulla Tangenziale di Bologna che sulla A14 Bologna-Taranto”.