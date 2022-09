“Race for the cure” e “Massarenti in festa”, i provvedimenti al traffico in vigore domenica 18 settembre

Domenica 18 settembre ci saranno a Bologna due importanti eventi: "Race for the Cure" e "Massarenti in festa". La manifestazione podistica, giunta alla sua 16^ edizione, giunge alla fine di tre giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che, infine, culminaneranno con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nelle vie del centro città della meravigliosa Bologna. "Massarenti in festa" è invece una festa di strada: previste attività commerciali aperte, mercato, animazioni, musica dal vivo, laboratori, enogastronomia.



Race for the Cure



Domenica 18 settembre dalle 9.45 alle 12



Divieto di transito veicolare nelle seguenti strade e loro confluenti:



Percorso 5 Km, corsa competitiva:



Partenza da Giardini Margherita - Viale Lossanti - Piazza di Porta Santo Stefano - Via Santo Stefano - Via Borgonuovo - Strada Maggiore - Piazza di Porta Ravegnana - Via Rizzoli - Piazza Re Enzo - Piazza Maggiore - Piazza del Nettuno - Via dell’Indipendenza - Via Righi - Via Oberdan - Via Marsala - Via Zamboni - Via Petroni -Piazza Aldrovandi - Strada Maggiore - Via Fondazza - Via Santo Stefano - Via Borgolocchi - Via Orfeo - Piazza del Baraccano (Arrivo)



Percorso 2 Km, camminata libera ludico motoria:



Partenza da Giardini Margherita - Viale Lossanti - Piazza di Porta Santo Stefano - Via Santo Stefano - Via Cartoleria - Via Castiglione - Via Orfeo - Piazza del Baraccano (Arrivo)



Domenica 18 settembre dalle 6 alle 14



Piazza del Baraccano divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza

Viale Lossanti divieto di sosta con rimozione forzata. Area riservata ai ciclomotori posta nel parco in corrispondenza dell'entrata di Piazza di Porta Santo Stefano



Viale Gozzadini Divieto di transito veicolare eccetto i bus Tper

Via Degli Angeli Divieto di transito veicolare eccetto accedenti a proprietà private



Massarenti in festa



Domenica 18 settembre dalle 7.30 alle 21.30 in via Massarenti, da via Rimesse a via Palagi, sarà in vigore un divieto di transito veicolare, eccetto gli accedenti a passi carrai e ai posti auto al servizio dei disabili.



Di conseguenza, le strade laterali comprese nel tratto indicato subiranno delle modifiche alla viabilità.