Race for the cure: a Bologna in diecimila contro il tumore al seno

Dopo le restrizioni della pandemia, è tornata dopo due anni "Race for the cure", la manifestazione contro il tumore al seno che questa mattina ha visto, per le vie di Bologna, la partecipazione di migliaia di persone in rosa.

Circa diecimila persone hanno sfilato per le vie della città, partendo dai Giardini Margherita, e a salutarle c'era anche Stefano Boanccini: "Un'atmosfera molto gioiosa, per ricordarci che anche le battaglie più difficili vanno combattute insieme. E questa regione si dimostra ogni giorno di più terra di profonda umanità e solidarietà", ha scritto sui social il presidente della Regione.

L'evento di oggi è stato preceduto da una serie di iniziative al Villaggio della Salute ai Giardini Margherita, dove i medici delle unità operative di Oncologia Medica, Ginecologica Oncologica e Genetica Medica del Sant'Orsola sono stati a disposizione per consulenze sulla prevenzione e la cura dei tumori femminili.

Dopo le tappe a Roma, Bari, Napoli e Bologna, la "race" toccherà Brescia, Matera e Pescara.