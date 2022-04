Raduno storico: chiuso tratto dell'autostrada A1

Per consentire lo svolgimento del corteo e raduno storico di Alfa Romeo, sarà chiusa la A1 Milano-Napoli Panoramica, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio, verso Bologna, dalle 8:00 alle 18:00 di sabato 9 aprile.

Saranno chiuse anche le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e chiusa la stazione di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Dalle 7:00 alle 18:00 di sabato 9 aprile sarà chiusa anche l'area di servizio "Roncoblaccio est", situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi da Firenze deve raggiungere Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusure delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.