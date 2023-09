SEGNALAZIONE. "Raduno auto e moto fino a notte fonda" | FOTO

"Nel parcheggio multipiano dell'extracoop di Villanova di Castenaso ci sono raduni di auto e moto modificate fino a 250 persone. In precedenza si trovavano dentro il parcheggio del lavaggio all'uscita di San Lazzaro di Savena, ora si sono spostati".

A segnalarlo i residenti che riferiscono che il ritrovo solitamente inizierebbe poco prima delle 23 e andrebbe avanti fino a notte fonda.

Come in un film, si susseguirebbero impennate, corse di ripresa tra moto, gare di velocità in via di Villanova e il "Drifting", letteralmente "alla deriva", ovvero manovre effettuate appositamente per perdere il controllo dell'auto, spesso tirando il freno a mano, una tecnica che va effettuata solo su pista perchè estremamente rischiosa.

Lamentele e segnalazioni sono girate anche sulle sulle chat del controllo del vicinato, ma, confermano i residenti "da allora sono iniziati controlli da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri con l'ausilio dell'ANC che svolge attività di osservazione e segnalazione". L'ultimo nella serata di ieri.