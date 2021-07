"Dedichiamo uno spazio pubblico a Raffaella Carrà"

"Venga intitolato un luogo, uno spazio pubblico, alla memoria di Raffaella proprio nella sua città natale".

Questa la richiesta di una dozzina di associazioni che lavorano nella difesa dei diritti delle donne ma anche di diverse realtà a tutela dei diritti Lgbt, per onorare la figura di Raffaella Carrà, recentemente scomparsa a 78 anni.

La dipartita della showgirl-simbolo rappresenta secondo le associazioni "una perdita per tutto il mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e della cultura di questo Paese". Per questo, continua una nota a firma congiunta "una città come Bologna dove Raffaella Carrà è nata, che ha reso lo spettacolo una disciplina di studio accademico con l’istituzione del Dams (di cui si festeggiano i 50 anni), che ha una tradizione che parla di soggettività e diritti, dovrebbe accogliere un luogo di memoria destinato a Raffaella Carrà che ne celebri la vitalità, il coraggio e l’importanza per la storia culturale dell’intero Paese".

Con la sua carriera nazionale e internazionale Carrà ha fatto da apripista "alla possibilità di ridisegnare i ruoli femminili sul piccolo schermo in maniera finalmente non sussidiaria, una professionista poliedrica che ha unito discipline differenti -canto, danza, recitazione e intrattenimento - con competenza e rigore, un’artista che ha scelto la strada dell’ironia e il registro pop per scardinare gli stereotipi sul femminile, sulla sessualità e sulle libertà individuali e che di quelle stesse libertà è divenuta icona nel mondo e paladina dei diritti civili" conclude il documento, firmato da Orlando, Armonie, Casa delle donne per non subire violenza Bologna, Cassero LGBTQ+Center, Famiglie Arcobaleno Emilia Romagna, Frame Bologna, Gay Lex, Le associazioni del B-Side Pride, Komos- Coro LBGT Bologna, Maschile Plurale Bologna, Mit -Movimento di Identità Trans, Mondo Donna Bologna, Mujeres Libres, Red Bologna Aps, Udi Bologna, Unione Donne Italiane.