Notte di Halloween: troppo alcool, 14enne finisce in ospedale

Si erano riuniti in un parchetto per trascorrere la notte di Halloween tra amici, ma la situazione è sfuggita di mano e così una ragazzina in apparente stato di coma etilico è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

E' successo l'altra sera in un'area verde della piccola frazione di Castenaso, dove un'ambulanza del 118 è intervenuta su richiesta di una residente, che verso le 23 aveva notato una giovane non reggersi in piedi.

I sanitari sono arrivati nel parco in pochi minuti, e appurate le condizioni della ragazza, una 14enne residente in un altro comune del bolognese, l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso del Sant'Orsola.