Ragazza trovata morta in un cassonetto, il fidanzato impiccato

Tentunenne trovata morta all’interno di un cassonetto e il fidanzato rinvenuto impiccato nel proprio appartamento. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi a Bologna. Al momento ancora non si conosce l’esatta dinamica dei fatti sulla quale è al lavoro la Polizia.

Dalle prime informazioni si sa che nel pomeriggio di oggi, domenica 2 maggio, la Polizia è intervenuta in via de Nicola per una segnalazione da parte delle coinquiline di una ragazza del Camerun del 1990, che stanotte non era rientrata nella propria abitazione destando quindi preoccupazione. Attivate le ricerche, il corpo della gioavne è stato rinvenuto in un cassonetto di via Togliatti.

Contestualmente gli operatori si sono recati presso l’abitazione del fidanzato (43 anni, anche lui del Camerun) e qui la seconda tragica scoperta: il giovane infatti è stato trovato impiccato all'interno della sua camera.