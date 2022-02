Barca: mani addosso alla figlia mentre torna a casa, padre e un residente lo fanno arrestare

Fondamentale è stato l'aiuto del padre e di una residente, che hanno avuto la prontezza di avvertire la polizia prima che lui potesse dileguarsi. La polizia, nella veste degli agenti del commissariato Santa Viola guidato dal dirigente Pierluigi Pinto, ha arrestato e portato in carcere minorile al Pratello un minorenne in età imputabile di nazionalità italiana, con l'accusa di violenza sessuale.

Vittima dell'episodio, una coetanea, approcciata mentre stava rincasando. Il tutto è successo ieri sera intorno alle 20. La minore stava rientrando a casa attraverso il corsello pedonale che attraversa il parco in zona Barca, quando si è accorta di essere seguita da un altro passante. Di lì a pochi secondi il giovanissimo si è fatto avanti con un primo approccio, energicamente respinto da lei, che ha accelerato il passo.

Questione di secondi e l'adolescente si è nuovamente fatto avanti, questa volta palpeggiandola. Anche questo secondo tentativo però è stato respinto dalla ragazza che nel frattempo si è messa in contatto con il padre, come di consuetudine a quell'ora.

Il ragazzo però non si è intimorito, nemmeno quando il padre le è venuto in soccorso e lo ha notato e avvicinato. Solo allora il giovanissimo ha cercato di scappare a bordo di una bicicletta, ma nel frattempo la scena è stata notata da una residente, che ha chiamato la polizia. Lui è stato quindi fermato e, dopo i necessari accertamenti di rito (niente precedenti segnalazioni o precedenti per lui), portato in carcere al Pratello.