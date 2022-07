Riccione, morte sui binari: erano due sorelle di 15 e 17 anni residenti nel Bolognese

Sono due sorelle residenti nel Bolognese, entrambe minorenni, le ragazze investite da un treno ad alta velocità stamattina alle 7 a Riccione.

Dopo ore di lavoro da parte dell'Autorità giudiziaria, le due giovani - 15 e 17 anni - sono state identificate grazie a pochissimi elementi, come qualche oggetto personale e un cellulare. Il padre è stato rintracciato dalle forze dell'ordine per l'identificazione.

Al momento – come si legge su RiminiToday – anche la dinamica dell'investimento è al vaglio degli investigatori che, oltre ad aver visionato le immagini delle telecamere interne ed esterne hanno ascoltato il racconto di due testimoni che hanno assistito all'investimento.

Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alle due giovani nonostante il tentativo disperato di frenata fatto dal macchinista. Diverse ipotesi al vaglio: la più accreditata è quella di un attraversamento azzardato per raggiungere un treno sul secondo binario, come raccontato anche da chi era sul posto.

"Quando le ho viste sulla linea – racconta un testimone a RiminiToday – io e altre persone gli abbiamo urlato di allontanarsi perché si sentiva già il fischio del treno che a tutta velocità stava arrivando da sud diretto verso Rimini. O non abbiamo fatto in tempo o non ci hanno sentito perché l'impatto è stato immediato".



Dalle 12.30 circa è ripresa la circolazione ferroviaria, fortemente rallentata con una quarantina di treni coinvolti tra ritardi e cancellazioni.