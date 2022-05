Difende dei giovani arrampicati sul Nettuno e ferisce un Carabiniere: "Non sapete chi sono io!"

"Non sapete con chi ve la state prendendo, non sapete chi sono io!": con queste parole un uomo di 48 anni si è rivolto ai Carabinieri che all'una di lunedì notte stavano eseguendo un intervento in Piazza del Nettuno dopo aver ricevuto la segnalazione che raccontava di un gruppo di ragazzi arrampicati sul monumento. La "goliardata" si stava chiudendo con l'identificazione dei giovani (circa una decina) quando al gruppo si è avvicinato questo soggetto estraneo e un po' più maturo che ha cominciato a difenderli aggredendo gli uomini dell'Arma prima a parole e poi in modo violento. In particolare, uno dei Carabinieri, ha subito la distorsione del polso destro e 15 giorni di prognosi. Per l'uomo una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.