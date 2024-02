Ragazzina dorme sotto i portici, il clochard: "La proteggo dai pericoli della notte"

Una ragazzina che dorme sotto ai portici, vicino a un clochard. L'alba su via Zamboni restituisce una storia di disagi, ma anche di solidarietà.

Tutto è iniziato dalla segnalazione di un ragazzo che stava facendo jogging, ieri mattina poco prima delle 7. Correndo lungo via Zamboni ha notato una minorenne addormentata sotto i portici vicino a un senzatetto che gravita spesso nella zona universitaria. Si è allarmato e ha chiamato la Polizia.

Quando gli agenti sono arrivati hanno interpellato il clochard, un italiano, che ha spiegato: "La tengo qui con me per proteggerla dai pericoli della notte".

Ovviamente l'episodio è stato approfondito dagli agenti ed è emerso che la minore, affetta da disagio psichico, era già stata protagonista di vari episodi di allontanamento da casa, e spesso era stata rintracciata dalle forze dell'ordine, anche tramite la geolocalizzazione del telefonino.

Non sarebbe stata la prima volta che il clochard la "prende in custodia", tanto che i genitori hanno fatto sapere di conoscere l'uomo e hanno confermato la sua versione alla Polizia. All'esito dei controlli, per il protettivo senzatetto è tuttavia scattata una denuncia poichè inottemperanze a un divieto di ritorno a Bologna, mentre la ragazzina è stata affidata alle cure del 118 e quindi ai genitori.