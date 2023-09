Ragazzina nel fiume, salvata da due angeli: "Il papà era disperato, non riuscivamo a vederla" | VIDEO

Una minore è gettata dal ponte sul fiume Savena, un volo di 7 metri, sabato mattina, mentre era attesa a scuola. A far scattare la catena dei soccorsi è stato un messaggio a un'amica che ha chiamato a sua volta il padre. Dopo aver individuato la posizione tramite la geolocalizzazione del telefono è accorso e ha trovato solo il suo zainetto, così ha chiamato il 112.

"Abbiamo trovato il papà disperato e dal ponte non riuscivamo a scorgerla - raccontano i Carabinieri del Radiomobile arrivati sul posto, e, dopo aver percorso un sentiero adiacente, l'hanno individuata - era completamente immersa nell'acqua, solo la testa era fuori, era aggrappata a un masso".

Due militari hanno nuotato quindi per una trentina di metri fino a raggiungerla, ma non sono riusciti a tirarla fuori: "Lamentava forti dolori alla gamba, al torace e alle spalle, inoltre sembrava entrare quasi in ipotermia", così hanno cercato di attutire il freddo.

Sono quindi arrivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che l'hanno estratta dal fiume e affidata ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. "La velocità di intervento della pattuglia è stata determinante - ha commentato il comandante del nucleo radiomobile, Alessio Perlorca - i cittadini sanno che possono contare sui carabinieri e noi siamo orgogliosi di aver salvato la vita umana".