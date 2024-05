Ragazzino accoltellato sull'autobus mentre va a scuola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La mattina del 20 aprile a bordo di autobus della Linea 247 Imola un ragazzino minorenne che stava andando a scuola è stato sfregiato al volto - a pochi millimetri dall’occhio - da una coltellata che gli ha sferrato un ragazzo più grande. I Carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato un 18enne alla Procura di Bologna per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Il giovane ha alle spalle un precedente di polizia per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Questo non è l'unico accoltellamento avvenuto di recente nella zona. Solo 24 ore fa un ex dipendente dell'hotel ristornate Il Gallo ha ferito con 8 fendenti la proprietaria 66enne della struttura.

Il movente dell'aggressione

A scatenare l'aggressione, da quanto è emerso, sarebbe stato un rimprovero da parte della vittima, che aveva detto al 18enne di non allungare le gambe sui sedili del bus. Nonostante la ferita e il volto insanguinato, il ragazzino è arrivato a scuola, dove è stato soccorso dal bidello e dal dirigente che hanno telefonato ai suoi genitori. Trasportato immediatamente al pronto soccorso, il minorenne è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’identificazione del presunto responsabile.