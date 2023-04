Ragazzino aggredito alla fermata del bus, due minorenni denunciati

I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un 17enne e un 16enne accusati di minacce e percosse in concorso.

La denuncia è scaturita dalla querela presentata dal padre di un 17enne il quale riferiva che il figlio, di ritorno da scuola, era stato aggredito mentre scendeva dall’autobus Linea 19, in prossimità di Piazza Bracci. Dal racconto del genitore è emerso che due coetanei, sconosciuti, dopo aver minacciato sul mezzo il figlio, lo avevano seguito per strada, spinto a terra e colpito con una maschera di carnevale raffigurante la testa di un cavallo. Il malcapitato, spaventato e lievemente ferito, una volta tornato a casa aveva denunciato l'accaduto.

Analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona e grazie alla descrizione che la vittima aveva fornito dei due aggressori, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla loro identità. Trattasi di un 16enne e un 17enne, italiani, con precedenti di polizia. Invitati a comparire in caserma con i rispettivi genitori, i due minorenni non hanno fornito alcuna spiegazione sulla loro condotta.