Prima gli insulti, poi il pestaggio: vittima un 16enne al Navile

Un 16enne di origini marocchine è rimasto ferito dopo una violenta lite con alcuni ragazzi poco più grandi di lui, lite poi sfociata in un pestaggio.

I fatti risalgono all'11 febbraio scorso, di mattina: il 16enne era in compagnia del fratellino di 11 anni, entrambi intenti a passeggiare vicino a un'area residenziale di via della Beverara.

Qui -questa la testimonianza riportata dalla vittima ai carabinieri- l'adolescente ha incrociato un gruppo di giovani, almeno uno dei quali conosciuto dal 16enne, che avrebbero cominciato a insultarlo con epiteti abilisti.

Si è così arrivati alle mani, dove il ragazzino però ha avuto la peggio: per lui, dopo l'intervento dei soccorsi, sono state diagnosticate diverse fratture al volto e alle mani, giudicate guaribili in 30 giorni.

Fortunatamente, ad avere assistito all'episodio è stato anche un residente, che ha chiamato il 112.

Dopo alcuni giorni di indagini, i carabinieri della stazione di Corticella hanno identificato i presunti aggressori: si tratta di un 17enne e due 18enni, uno dei quali cittadino italiano, tutti studenti medi. Per loro è scattata la denuncia per lesioni personali in concorso.

Baby gang in Corticella, si allarga l'indagine: altri tre ragazzini individuati

Baby gang a Borgo Panigale: rapina a 14enne, si moltiplicano gli episodi

(FOTO DI REPERTORIO)