Incidente a Sasso Marconi: 16enne cade in un dirupo mentre gioca a pallone

Incidente a Sasso Marconi nel pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto. Un ragazzo italiano di 16 anni residente a Sasso Marconi probabilmente nel tentativo di recuperare il pallone con cui stava giocando, è precipitato in un dirupo alto circa 5 metri nei pressi del greto del torrente denominato Fosso del Diavolo, vicino al ponte della Fontana.

Il "volo" gli ha causato alcune contusioni e trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzino si trova ricoverato in osservazione presso Ospedale Maggiore di Bologna. Il 118 ed i Carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti che hanno visto la scena. Era da solo.