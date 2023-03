Lite tra adolescenti fuori dalle Aldini, finisce a coltellate: ragazzino in ospedale

Un ragazzo è ricoverato al Maggiore di Bologna dopo essere stato accoltellato da un coetaneo fuori da Scuola. E' successo all'ora di uscita dall'istituto tecnico Aldini, in via di Corticella. Secondo quanto emerso a ora sembra che i due si conoscevano e che avessero già iniziato a litigare dentro l'istituto.

Una volta usciti si è avuto l'epilogo: uno dei due ha estratto una piccola lama e ha attinto l'altro in varie zone del corpo. Subito chiamati i soccorsi, la vittima è stata portata al pronto soccorso, ma non sembra in pericolo di vita. Ora si sta indagando per delineare l'esatta dinamica dei fatti.