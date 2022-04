Rissa con accoltellamento in zona U, 26enne in ospedale

Ancora un episodio di violenza in Zona Universitaria: un giovane di 26 anni, residente a Budrio, è stato accoltellato in via Petroni alle prime luci dell'alba. Sembra che si sia trattato di una rissa, ma quando i carabinieri sono intervenuti, intorno alle ore cinque, gli aggressori erano già fuggiti.

Il ragazzo aggredito ha riportato alcune ferite all'addome, ma non è mai stato in pericolo di vita: trasportato dal 118 all'Ospedale Maggiore, il ventiseienne è già stato operato.

Escalation di violenza in Zona Universitaria

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di violenza nella Zona Universitaria. A dicembre una rissa tra diversi giovani con bottigliate e sediate aveva fatto il giro del web, ed era terminata poi con il divieto per quattro ragazzi di frequentare i locali della zona, più il divieto di dimora in città per due di loro. Non solo violenza gratuita però, ma anche rapine: lo scorso gennaio, infatti, era stata segnalata una violenta rissa sempre nei dintorni di Piazza Verdi, anche se le indagini avevano poi chiarito che quella era stata solo il seguito di un tentativo di rapina da parte di un gruppo di ragazzi.