Ragazzo di 19 anni arrestato due volte in tre ore

Due arresti nel giro di tre ore. Il protagonista è un 19enne bolognese, arrestato prima dai carabinieri e dopo dalla polizia perché sospettato del furto di un motorino e per il reato di danneggiamento aggravato continuato.

Tutto è iniziato in via Calzoni, lo scorso fine settimana, dove il ragazzo era stato notato dai carabinieri mentre trafficava con il motorino, e così lo hanno arrestato. Il mezzo era risultato di proprietà di un 51enne che, dopo aver appreso cos’era successo, si è recato in caserma per denunciare il furto e farsi restituire il veicolo recuperato.

Il 19enne è ritornato però subito in libertà dopo che il pubblico ministero di turno, come previsto dal codice penale, non ha ritenuto necessaria l’applicazione di misure cautelari. Ed è tre ore dopo il furto che il ragazzo viene raggiunto da una pattuglia della polizia mentre, in via Milazzo, danneggiava alcune macchine parcheggiate prendendole violentemente a calci. Arrivati sul posto dopo la richiesta di intervento, i poliziotti lo hanno fermato e, dopo l’identificazione, arrestato.