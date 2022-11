17enne rapinato e ferito alla testa: in due gli hanno chiesto soldi, lui ha detto "no"

Alle otto e mezza di ieri sera il 118 è intervenuto in via del Lavoro, all'altezza del civico 8, per soccorrere un ragazzino ferito alla testa. Sono stati gli stessi sanitari ad avvertire la Polizia, visto che il ferimento del 17enne (provocato da un'arma da taglio) derivava da una rapina aggravata avvenuta pochi minuti prima. In due, fra l'altro già volti conosciuti dalla vittima, gli si sono avvicinati per chiedere del denaro.

Il giovane ha rifiutato di consegnare ai due soggetti i suoi soldi e in tutta risposta è scattato l'atto violento: è spuntata un'arma da taglio non bene identificata (probabilmente un coltellino) ed è stata usata contro di lui, provocandogli una ferita lacero-contusa al capo. Poi, il secondo ragazzo gli ha strappato via dalla tasca il portafogli, che conteneva trenta euro. Soccorso dai sanitari, il minore è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice due.