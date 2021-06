14enne morto di covid dopo tre mesi in terapia intensiva

Non ce l'ha fatta il ragazzo residente a Modena, era stato ricoverato in pediatria a Bologna. Il suo organismo non ha retto ai segni lasciati dal virus

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 14 anni residente a Modena, ricoverato presso l'hub di riferimento per la pediatria, a Bologna. Non avrebbe avuto patologie pregresse e aveva mostrato segni di malattia grave a marzo, quando aveva contratto il virus ed era stato ricoverato per circa tre mesi nel reparto di Terapia Intensiva.

Un mese fa si era negativizzato ed era stato trasferito presso l'Ospedale di Baggiovara, pur rimandendo in condizioni critiche. Purtroppo il suo organismo non ha retto ai segni lasciati dal virus e il 14enne è deceduto nelle scorse ore.

“Lascia attoniti la notizia della scomparsa di un ragazzo di 14 anni a causa delle conseguenze del Covid-19, avvenuta all'ospedale di Baggiovara a Modena dopo essere stato ricoverato al S. Orsola di Bologna dove è stato curato sin dall’insorgere della malattia. Di fronte a un dolore che è difficile anche solo poter immaginare, esprimiamo la più sentita vicinanza ai genitori e alla famiglia, cui ci stringiamo. A loro e alla memoria del giovane va il pensiero commosso di tutta la comunità regionale”. Questo il cordoglio del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Lutto a Sant'Egidio del Monte Albino, il comune del salernitano del quale la famiglia era originaria. "Ha superato l'infezione, lottando come un leone per 90 giorni, ma non è riuscito, sebbene si fosse negativizzato, a superare le drammatiche conseguenze della malattia sugli organi interni - ha raccontato il sindaco di Sant'Egidio, Antonio La Mura - In questo momento di dolore inconsolabile, voglio pubblicamente esprimere a papà Antonio e mamma Olga la vicinanza commossa dell'intera comunità di Sant'Egidio. Condoglianze che naturalmente estendo a tutta la famiglia, in particolare al nonno Mario e alla nonna Antonietta, nostri cari concittadini", ha concluso il primo cittadino.

