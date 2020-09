Con il cappello e senza veli, ragazzo gira nudo per piazza Maggiore

Cappello in testa, una canottiera a rete e null'altro indosso. Questa è la scena che alcuni cittadini hanno visto ieri intorno a mezzogiorno sul Crescentone di Piazza Maggiore, dove un uomo di 38 anni ha girovagato nudo per diversi minuti, tra la piazza e il Pavaglione. Allertate dal personale presente di stanza davanti a San Petronio, sul posto sono state fatte arrivare le volanti.

Visti i poliziotti l'uomo, cittadino italiano residente a Bologna con diversi precedenti, ha provveduto in extremis a indossare un gonnellino rosa, ma questo non ha impedito l'accompagnamento in questura, dove il 38enne si è deidcato a un'ora di meditazione. Condotti i dovuti accertamenti, è stato deferito per atti contrari alla pubblica decenza.