Costretto a spogliarsi per fare foto e video ricattatori, incubo per un 16enne: "Ridotto in schiavitù"

Lo ha raggiunto a casa con il volto coperto e un coltello per farsi restituire dei soldi. Poi, continuando a minacciarlo, lo ha portato nella sua abitazione e lo ha costretto a spogliarsi davanti al fratellino di 11 anni per fargli delle foto e dei video con cui poi lo avrebbe ricattato. Per questo un ragazzo di 19 anni, già agli arresti domiciliari, è finito in carcere con le gravi accuse di tentata estorsione e riduzione in schiavitù. La vittima è ancora più giovane e ha appena 16 anni.

Dall'acquisto di un paio di auricolari alla minaccia con il coltello

Entrambi i ragazzi sono residenti nello stesso Comune bolognese. La vicenda risale a metà febbraio ed è iniziata da un banale acquisto di un paio di auricolari wireless che il fratellino dell’accusato, di 11 anni, aveva comprato dal 16enne. Qualche giorno dopo, violando gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto per altri precedenti penali tra cui furto aggravato, droga e truffa, il ragazzo più grande esce dalla propria abitazione con il volto travisato e un coltello in mano e si presenta a casa del 16enne trovandolo nel garage. Puntandogli la lama alla gola e gli intima di restituire i 15€ con cui il fratellino lo aveva pagato.

Il fratellino di 11 anni scatta foto e video per ricattare la vittima

Forse per la paura o forse per cercare di fare valere le proprie ragioni, la vittima inizialmente tentenna. È in quel momento che il 19enne decide che si sarebbe spinto oltre. Non abbassando il coltello, costringe l’altro ragazzo ad avviarsi con lui verso casa. Una volta entrati, lo fa spogliare lasciando solamente addosso gli slip e chiama l’11enne che, con il telefono del fratello maggiore, comincia a fargli foto e video. Per umiliarlo ma anche per ricattarlo. Il 19enne, infatti, obbliga il ragazzo a consegnare anche il suo smartphone per copiare i numeri di telefono dei contatti di amici e famigliari a cui, questa la minaccia, avrebbe inoltrato tutto il materiale. E alla fine, dopo del tempo, lo libera senza più farsi restituire il denaro. La polizia esclude che ci siano state violenze di tipo sessuale.

Sequestrati una decina tra cellulari, tablet e computer

Tornato a casa sotto shock, il 16enne racconta tutto alla madre e al proprio fratello. Insieme i tre tornano a casa del 19enne e gli intimano di cancellare tutto il materiale. Messo alle strette, il 19enne obbedisce, ma vittima e famigliari si rivolgono comunque al commissariato di Imola, da cui sono partite le indagini. Durante la perquisizione domiciliare per accertarsi che non ci fosse più traccia delle foto e dei video, gli agenti hanno trovato e sequestrato anche dieci telefoni cellulari, tre computer e due tablet di cui ora dovranno essere accertati l’uso e la provenienza. Il 19enne è stato portato in carcere per l’aggravamento della misura cautelare precedente.