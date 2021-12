Raid vandalico alla sede della Fials. "Forse matrice no Vax" | VIDEO

La Fials denuncia un attacco vandalico contro la sua sede sindacale a Bologna, trovata oggi con "vetri sfondati, minacce e atti vandalici e scritte intimidatorie". Un "attacco vile e spregevole, probabilmente di matrice no vax viste le nostre posizioni a favore dei Vaccini", afferma in un comunicato il segretario Alfredo Sepe diffondendo le foto dei danneggiamenti. "Le nostre telecamere hanno ripreso tutto e abbiamo individuato l'aggressore visto che era già venuto in sede proprio per chiarimenti relativi all'obbligo vaccinale", aggiunge.

Inoltre, è già stata fatta la denuncia ai Carabinieri, "ma il clima è davvero incandescente siamo preoccupati anche per le nostre collaboratrici donne presenti in sede che potrebbero alla chiusura subire qualsiasi aggressione sia fisica che verbale". Ad ogni modo, assicura Sepe, "non ci facciamo intimidire e ribadiamo il nostro sì all'obbligo vaccinale". (Dire)