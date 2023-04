Ramadan e dintorni, Mariam: "Pregiudizi sul velo da sfatare, ma a Bologna ci sentiamo accolti"

Mariam ha 22 anni, è bolognese e i suoi genitori sono di Agadir, Marocco. Si è appena laureata in consulenza del lavoro e relazioni aziendali all'Alma Mater e come tutti i fedeli islamici sta praticando il digiuno sacro del Ramadan. Si è prestata per spiegare tante riguardo la sua fede. Stasera ci sarà anche lei all'if??r organizzato per la prima volta in Piazza Lucio Dalla dopo anni di festa in via Torleone: "Si tratta del pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano durante il mese islamico del Ramadan e non ne è, come molti pensano, la fine, che ha invece la data del 20 aprile. Queste quattro settimane sono fra i cinque pilastri della nostra religione (fede, preghiera, elemosina, digiuno e pellegrinaggio) e in questo periodo ci si astiene dal cibo ma anche da altro, dall'alba al tramonto". E quel "da altro", spiega Mariam, significa anche dalle cose piccole e quotidiane come l'essere maleducati, sparlare o non dire la verità. Un'occasione importante nel quale lo stare insieme e dedicarsi alla rilettura del Corano sono fondamentali. In Italia, come in tutte le moschee del mondo, ci sono le preghiere aggiuntive che si praticano tutte le sere, eccetto l'ultima.

Che significato ha per te il Ramadan? "Il periodo di Ramadan mi arricchisce a livello spirituale perché è come se facessi un bilancio del mio ultimo anno, cercando di capire a che punto sono nel mio rapporto con Allah. Digiunare è anche un modo per disciplinarsi e per riflettere: l'intento è quello di non lasciarci persuadere dalle cose che possono rappresentare delle distrazioni. Una precisazione che tengo a fare è che le persone non in salute, le donne che aspettano un figlio, i bambini e chi viaggia ne è esonerato. L'aspetto ci crescita e benessere sta anche nello stare in famiglia, perché in questi giorni il raccogliersi è fondamentale, in momenti appunto come l'iftar. La consapevolezza di Allah e l'astensione ci aiuta anche ad accrescere la generosità e l'altruismo: la zakat è una quota che ogni componente della famiglia dona a chi ha difficoltà e corrisponde circa a sei euro a persona o a quello che si può".

Una cosa non vera del Ramadan? "Il Ramadan non è un giustificativo per smettere di lavorare o interrompere le attività quotidiane. Non è un momento di pausa insomma, anzi, bisogna lavorare ancora di più su se stessi".

Come si vive a Bologna se si ha una fede diversa da quella dalla cultura preponderante? "Bologna è una città molto accogliente e non lo do per scontato. Una delle difficoltà di noi seconde generazioni non sta solo nel riconoscimento amministrativo, ma del sentirsi cittadini italiani. Mi fa sempre sorridere quando mi chiedono di dove sono e io rispondo che sono bolognese: la gente spesso si aspetta un'altra risposta e mi fanno anche i complimenti per il mio italiano. Io insisto nel ripetere che questa è la mia città e che questa la mia lingua fino a quando arriva la domanda sulle origini della mia famiglia. Allora rispondo e dico che sì, i miei genitori hanno origini marocchine".

Hai avuto esperienze di discriminazione? "Pregiudizi sì, ma discriminazione no. Forse qualche episodio quando ero piccola, ma le differenze fra noi e i nostri coetanei italiani di origine italiana come generazione le stiamo lasciando all'angolo. Quando capita è evidente che sia il risultato di una mancata educazione dei figli e la fetta di soggetti razzisti per quella che è la mia esperienza è davvero piccola a rara da scovare nel proprio quotidiano. Io non vivo preoccupazione sebbene sia una ragazza velata".

Sei una ragazza velata. Quali pregiudizi gravano sul tuo ?ij?b? "Si pensa spesso che una donna velata sia inferiore e non formata, non in grado di prendere le decisioni autonomamente e che sia una donna che non lavora. Chiaramente non è affatto così. Quello che penso è che noi siamo islamici ambasciatori dell'Islam: ognuno di noi rappresenta e presenta la nostra religione e la nostra cultura per cui è fondamentale il buon esempio. Si può cominciare anche da un piccolo gesto: riportare il vassoio del caffè al bancone del bar".

Quest'anno l'Iftar, una bellissima festa che si è sempre svolta in una splendida e colorata via Torleone, si allargherà e sarà in Piazza Lucio Dalla. Per la quarta volta a organizzare la serata è il giovane Islam Said: "Sono previste fra le duemila e le tremila persone e torniamo finalmente dopo due anni di Covid a vivere questo momento di condivisione con maggiore serenità e la piazza sarà invasa dai tavoli". Oltre alla cena, la Comunità Islamica di Bologna ha organizzato come di consueto momenti dedicati a calligrafia, all'hennè. Piazza Lucio Dalla diventa così “Iftar Street”, l’evento organizzato dalla Comunità Islamica di Bologna per celebrare il Ramadan. Sabato primo aprile, dalle ore 16, la Tettoia Nervi ospiterà banchetti e attività dove sarà possibile far scrivere il proprio nome in arabo da due esperti calligrafi, o farsi dipingere la mano con la tipica tinta ad hennè; dalle ore 17.30 ci saranno inoltre attività per i bambini nel “Kids corner” e altre occasioni di intrattenimento. Il tutto con i tipici colori e sapori dell’affascinante cultura araba. Infine, alle 19.42 in punto, il muezzin chiamerà alla preghiera tutti i fedeli, interrompendo così la giornata di digiuno per dare vita all’Iftar, il pasto serale che dà il nome all’evento. “Anche quest'anno - scrive in una nota la Comunità araba bolognese - vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il momento solenne dell'Iftar: il pasto che interrompe il digiuno diurno, che avviene dopo l'Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguiti da un pasto completo".