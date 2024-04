Lezioni sospese per il Ramadan? "Si darebbe la possibilità a noi studenti musulmani di stare in famiglia"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sospensione delle lezioni in occasione del Ramadan. E' quanto hanno deciso di chiedere gli studenti del Politecnico di Milano . Proposta che alletta anche gli studenti musulmani all'ombra delle due torri.

"Andrebbe estesa a tutte le università italiane perché farebbe bene a tutti noi", ha fatto sapere Osama, tra i responsabili dei Giovani musulmani d'Italia di Bologna, aggiungendo: "La fine del Ramadan è una festa per noi importantissima e si darebbe la possibilità agli studenti musulmani di stare con le loro famiglie. Ci confronteremo quindi con i giovani musulmani delle altre città e siamo pronti anche noi a presentare una richiesta all'università di Bologna".

L'idea, neanche il tempo di lanciarla, trova già i primi paletti. Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna, ad esempio l'ha bollata come irricevibile: "Un conto è la libertà religiosa di ogni individuo che ognuno può esercitare come ritiene. - spiega - Un altro il bloccare le lezioni a tutti per un evento che non è riconosciuto come festività a livello statale. È una proposta che non condividiamo e non troviamo fondata dal punto di vista giuridico”, chiosa il leghista.

I precedenti

Sulla sospensione delle lezioni per il Ramandan in realtà c'è già qualche precedente in Italia, anche se interessa istituti per stranieri. Uno, ad esempio, riguarda proprio il mondo accademico e arriva dall'Università per stranieri di Siena, che ha già deliberato la sospensione della didattica per il giorno della fine del Ramadan.