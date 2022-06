Incassa i soldi e sparisce, scatta il rapimento per ritorsione: in manette tre donne

Denaro raccolto per comprare capi di abbigliamento, gli acquisti mai effettuati, il rapimento orchestrato come ritorsione. E' finito tutto invece con tre arresti per un gruppo di donne di nazionalità cinese, tutte tra i 20 e i 26 anni, arrestate dalla Mobile di Venezia, con l'aiuto anche dei colleghi bolognesi.

Per tutte e tre il Gip di Bologna ha disposto gli arresti domiciliari, con le accuse di sequestro di persona e tentata estorsione. E' Veneziatoday a riportare tutta la vicenda, consumatasi lo scorso 24 febbraio, ma che ora trova riscontri in ulteriori indagini condotte dalla polizia.

La ragazza vittima del rapimento, anche lei una ventenne, si trovava in Italia dall'inverno scorso per motivi di studio e abitava tra Rimini e Bologna, sarebbe stata in contatto con alcune connazionali che le avevano commissionato l'acquisto di merce di lusso made in Italy (borse e accessori) da inviare in patria. Stando ai successivi accertamenti della polizia, la ventenne avrebbe incassato i soldi dagli acquirenti in Cina ma non avrebbe mai consegnato la merce ordinata.

Accordo non rispettato: scatta la ritorsione

L'accordo non rispettato avrebbe fatto scattare la spedizione: le tre donne sarebbero andate a prelevare la connazionale a Rimini per portarla a Marghera e rinchiuderla nell'appartamento di una di loro. L'intenzione, come detto, era di chiedere soldi alla famiglia (si parla di circa 20mila euro) in cambio del rilascio. Richiesta che sarebbe stata accompagnata da una serie di minacce. In qualche modo, però, la vittima è riuscita a usare il telefono e lanciare l'allarme via messaggio ad un'amica, che a sua volta ha allertato il 113. Gli agenti della squadra mobile, dopo alcune ricerche, hanno individuato l'appartamento e fatto irruzione, arrestando le tre donne in flagrante.

Il gip, a quel punto, ne aveva disposto gli arresti domiciliari per il rapimento. Nelle settimane successive gli investigatori hanno raccolto altri indizi che hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda: la nuova informativa ha convinto il gip del tribunale di Bologna ad aggravare l'ipotesi di reato nei confronti delle tre, che ora sono accusate di estorsione. Le indagini proseguono anche per capire se si tratti di un episodio isolato o se, invece, esista un sistema di vere e proprie truffe attuato da persone che richiedono denaro ai propri connazionali promettendo di fornire merce che poi non viene mai consegnata.