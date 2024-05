Rapinato in strada a 97 anni e soccorso dai vicini

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ennesima rapina per le strade di Bologna. Stava passeggiando in via Misa, quartiere Fossolo, quando è stato strattonato e spinto a terra. A malmenarlo è stato un uomo giovane, che lo ha avvicinato poco prima e gli ha sfilato l’orologio da polso. Protagonista di questa brutta avventura, un pensionato di 97 anni che, come racconta il Resto del Carlino, è stato soccorso da alcuni cittadini.

Uno di loro, in particolare, ha assistito alla scena e ha messo in fuga il ladro, che aveva minacciato l’anziano, dicendogli di avere una pistola. Altri passanti hanno chiamato il 118 e aiutato la vittima a riprendersi. Medicato sul posto, il pensionato è stato anche portato in pronto soccorso per accertamenti. Sul caso indagano i carabinieri.