Prima si sono avvicinati e hanno cominciato a infastidirlo. Poi lo hanno colpito con calci, pugni e una bottiglia e gli hanno strappato via la felpa e le Air Pods. Un altro episodio di violenza in pieno centro, stavolta in via Rizzoli. Due ragazzi stranieri, uno maggiorenne e l’altro ancora minorenne, sono stati arrestati per rapina aggravata e il più grande anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I due sono ospiti in diverse comunità per minori non accompagnati e ieri si trovavano in centro, quando hanno deciso di avvicinarsi a un ragazzo e cominciare a infastidirlo. Il 24enne inizialmente ha provato a respingerli e ad allontanarsi, ma è stato subito raggiunto dai due che hanno cominciato a picchiarlo selvaggiamente e poi gli hanno portano via la felpa che aveva in mano e gli auricolari bluetooth, prima di fuggire via in direzione di Piazza Maggiore e via Ugo Bassi. Nonostante le botte, la vittima è riuscita a rincorrerli ed è a quel punto che i tre sono stati notati dalla volante della polizia che stava passando di lì.

Quando i due sono stati fermati dagli agenti, il maggiorenne ha reagito con violenza prendendo a calci la vettura della polizia e anche uno dei poliziotti, procurandogli delle ferite alla mano e dieci giorni di prognosi. Il ragazzo aveva già precedenti penali simili ed era già stato arrestato il nove marzo scorso, quando era ancora minorenne. Entrambi si trovano ora in carcere.