Rapina ad anziana, ossa rotte per 30 Euro: scatta l'arresto per i minorenni

Sono stati arrestati con il trasferimento in comunità disposto dal Gip i due ragazzi minorenni identificati per essere responsabili della brutale rapina ai danni di una anziana, avvenuta nel marzo scorso a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto.

I carabinieri locali hanno infatti dato esecuzione al provvedimento del giudice nelle scorse ore. Da tempo si era chiuso il cerchio attorno ai due: le accuse sono di rapina e lesioni personali aggravate in concorso .

La rapina brutale

Risalendo all'epoca di fatti la donna, 85enne del luogo, stava camminando quando i due ragazzi -a volto scoperto con abbigliamento sportivo- le si sono avvicinati facendola rovinare a terra e strappandole di mano la borsa. Durante la fuga i due hanno poi abbandonato l'oggetto di furto nelle vicinanze. E' stato un automobilista in transito, che aveva assistito ai fatti, a raccogliere la borsa e restituirla alla vittima. Dall’interno mancavano poco più di 20 euro.

La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, con diverse fratture e prognosi di oltre 30 giorni. Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dei due giovani. A casa dei due, i militari hanno recuperato e sequestrato i capi di abbigliamento che i ragazzi avrebbero indossato il giorno dello scippo.