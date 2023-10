Derubavano gli anziani al bancomat, fermata la banda

Entravano in azione a coppie, decidevano la propria vittima, che era sempre una persona anziana, e la seguivano fino al bancomat. Poi, una volta che l'anziano aveva digitato il pin per prelevare dei soldi, lo distraevano o usavano la violenza per impossessarsi del denaro o costringere il mal capitato a ritirare il massimo consentito di 1500 euro.

Quattro persone di origine romena sono state bloccate dai Carabinieri di Ravenna con l'accusa di furti e in alcuni casi di rapine. Come riportato dall'Ansa, la banda agiva nel capoluogo romagnolo ma si era spinta fino a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove hanno tentato un colpo fallito a causa della reazione delle vittime, e a Reggio Emilia, dove sono stati sorpresi mentre compievano l'ennesimo reato.