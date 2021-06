Rapina violenta al parcheggio del Meraville: fermata coppia di 29enni

E' stata individuata e fermata la coppia ritenuta responsabile della rapina ai danni di un anziano, all'interno del parcheggio del centro commerciale "Meraville", messa segno il 22 maggio scorso. Si tratta di due cittadini romeni, conviventi, entrambi 29enni e con precedenti specifici, riconosciuti non solo dalla vittima, ma anche dalla moglie e da due testimoni.

L'anziano era stato avvicinato con un pretesto per poi essere aggredito, buttato a terra e rapinato dell'orologio Rolex: aveva riportato una frattura scomposta del posto e una ferita all'arcata sopraciliare, con 35 giorni di prognosi.

Le indagini

La Squadra mobile ha concentrato le indagini sulla metodologia spesso utilizzata per compiere questo tipo di furti, ovvero gli spostamenti a bordo di veicoli intestati prestanome. Dopo diversi servizi di appostamento, i due rapinatori infatti sono stati fermati nel parcheggio del centro commerciale di via Larga a bordo di una Renault Megane Scenic, intestata proprio a una terza persona.

Gli agenti hanno notato alcuni atteggiamenti sospetti, tipici, come riferisce la questura, di chi si appresta a compiere furti con destrezza, così sono intervenuti.

La coppia è stata arrestata e il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari solo per la donna, ritenuta l'autrice materiale della rapina. Le indagini continuano per accertare se gli stessi possano essere coinvolti in altri analoghi episodi.

(Foto archivio)