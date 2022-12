Rapina ad Anzola: "Un coltello puntato a pochi centimetri. Ho temuto per la mia vita, difficile riprendersi"

"Quella lama puntata a pochi centimetri dal viso, accompagnata dal gesto che se non avessi consegnato il borsello non avrebbero esitato a farmi del male. Questa immagine non potrò mai dimenticarla. Ho paura, sono davvero molto scosso". Fatica a parlare il 43enne, comprensibilmente ancora sotto shock, dopo essere rimasto vittima di una rapina. Il fatto si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, alla periferia di Anzola.

L'agguato alle spalle con due coltellacci da macellaio

Un agguato alle spalle, lungo via Bonfiglioli, nei pressi dello sportello automatico delle Poste, dove l'uomo aveva appena effettuato un prelievo di denaro contante. Non una grossa somma, 100 euro, infilati nel portafogli prima di avviarsi veloce verso casa, dopo una lunga giornata di lavoro. Saranno poi tutto il bottino racimolato dai due malviventi, che lo hanno raggiunto da dietro, nel buoi, incappucciati e con il volto travisato da due maschere di carnevale. Mano guantate che stringevano due grossi coltelli da macellaio, con i quali lo hanno minacciato per farsi consegnare il borsello che aveva con sè. Impietrito, il malcapitato non ha opposto resistenza quando, strattonandolo, glielo hanno portato via recidendo con le lame la tracolla. Dentro i soldi appena prelevati appunto, insieme a documenti, chiavi, qualche oggetto personale e anche un santino di Padre Pio, cui è devoto.

La paura che resta addosso

Non è quindi tanto il danno materiale subito quanto il terrore di chi in una giornata qualunque si trova a vivere quello che bolla come "un vero e proprio incubo". Incubo dal quale sembra "impossibile riprendersi, almeno oggi - a poche ore dall'accaduto - come sottolinea l'uomo a BolognaToday: "Nonostante abbia sentito dire di qualche passato episodio di furto ho sempre girato tranquillamente per le strade di Anzola, dove risiedo da due anni. Non mi sarei mai aspettato una cosa simile. Mi sentivo al sicuro. Ora una doccia fredda, ne resto segnato, soprattutto perchè sono un pendolare perciò spesso rincaso tardi, quando è ormai buoi, e mi chiedo adesso con che spirito affronterò il rientro a casa?".

E' proprio il sentimento di insicurezza che spinge il 43 enne a lanciare un appello all'amministrazione locale: "In questa circostanza vorrei rivolgermi al sindaco, dicendo che ci sono alcune zone periferiche qui ad Anzola - come appunto via Bonfiglioli - poco illuminate e altre, come la stazione ferroviaria, che andrebbero maggiormente monitorate. Spero si faccia qualcosa. Per prevenire situazioni come quella che mi sono ritrovato ad affrontare io e che sono sicuro mi segnerà per sempre."

I soccorsi

Intanto la denuncia per l'accaduto è stata depositata stamane. Le indagini sono in corso per risalire ai malviventi, sui quali la vittima non sa fornire molti dettagli, avendo loro i volti travisati ed essendosi premurati di non parlare, probabilmente per non tradire la propria provenienza. Si sono fatti comunque ben intendere con i gesti, la violenza, prima di sparire a piedi, lungo via Bonfiglioli.

Solo a quel punto la vittima ha trovato il coraggio di urlare, chiedere aiuto. Alcune persone hanno sentito le sue grida, sono uscite da un bar nei dintorni e gli sono andate incontro. Nessuno di loro purtroppo si era accorto di nulla. E' sopraggiunta poi una poliziotta di passaggio, libera dal servizio, che ha avvisato le forze dell'ordine. "Ero molto scosso - racconta ancora il 43enne - così hanno chiamato i sanitari del 118, che mi hanno tenuto in osservazione, ma fortunatamente fisicamente sto bene. Emotivamente no, si sono quindi premurati di accompagnarmi fino a casa. Ci tengo quindi a ringraziare tutti coloro che mi hanno prestato soccorso, e i carabinieri - che ho rivisto stamane per sporgere la denuncia querela - sono stati tutti squisiti con me".