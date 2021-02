Tentata rapina in banca nel pomeriggio: nel mirino filiale in via Toscana, ma il colpo sfuma

Due persone sono state arrestate in seguito a un tentativo di rapina, poi sfumato, intorno alle 25 di oggi, in via Toscana, alla filiale del Monte De' Paschi di Siena.

In base a un primo riscontro sembra che nel primo pomeriggio si siano presentati in due, con il volto parzialmente travisato, intimando al personale l'apertura della cassaforte. L'allarme però in qualche modo è scattato, facendo arrivare in poco tempo le volanti sul posto.

Entrambi i malviventi sono stati trovati e arrestati, mentre una ambulanza ha dovuto fornire supporto per alcune persone, che hanno accusato malori dovuti alla scena. La zona è stata bloccata e il traffico deviato per qualche tempo.