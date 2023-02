Baby-rapinatori in trasferta a Rimini: accerchiano una coppia armati di bastone

Da Bologna a Rimini per rapinare una coppia, minacciandola con i bastoni. E' accaduto l'altra notte nel centralissimo viale Vespucci, come riferisce Tommaso Torri su Rimini Today.

I due riminesi camminavano tranquillamente, quando sono stati circondati da quattro ragazzini con le mazze in mano che chiedevano soldi e smartphone. La coppietta ha dato loro i pochi euro che aveva in tasca ma, in quel momento, fortunatamente, una volante è passata nella via. I quattro baby rapinatori nel frattempo erano fuggiti, ma gli agenti si sono messi subito alla ricerca.

Tre sono stati rintracciati vicino alla stazione ferroviaria mentre il quarto è stato individuato a bordo di un treno mentre cercava di lasciare Rimini. Portati negli uffici della questura riminese, è risultato che si trattava di giovanissimi di origini nordafricane residenti nel bolognese.

I primi tre fermati avevano appena 16 anni mentre, il quarto, era poco più che 18enne. Per tutti sono scattate le manette coi minorenni affidati al Tribunale dei minori di Bologna e il maggiorenne finito nel carcere della città romagnola.

Un episodio simile era accaduto a luglio scorso quando una cosiddetta baby gang aveva rapinato un coetaneo a Riccione con un coltello. I Carabinieri fermarono due minorenni di origini nordafricane mentre un terzo, era stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.

A fine gennaio un 16enne ritenuto l'autore di una rapina con cocchi di bottiglia ai danni di un altro minore è stato catturato in Montagnola.