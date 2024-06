Rapina il BimboStore con una pistola e fugge via

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È entrato, pistola alla mano - non si sa ancora se vera o giocattolo - dentro al BimboStore di via Larga e dopo aver minacciato con l’arma la commessa, si è appropriato dell’incasso ed è fuggito via. La rapina è avvenuta intorno alle 18 ed è l'ennesimo episodio violento avvenuto negli ultimi giorni. L’autore sarebbe stato un uomo italiano, con il volto coperto da casco e occhiali da sole, che indossava un paio di guanti.

Il rapinatore, una volta arrivato davanti alla cassa, ha estratto la pistola e ha minacciato la dipendente, intimandole di aprire il registratore di cassa. La ragazza l’ha assecondato e l’uomo ha messo le mani nel cassetto e ha rubato l’incasso di circa 500 euro. Mentre avveniva la rapina, gli altri dipendenti, terrorizzati, si sono spostati in un’altra parte del negozio da dove hanno chiamato la polizia.

Quando le Volanti sono arrivate in via Larga, pochi minuti dopo, l’uomo era già fuggito. Le ricerche da parte della Polizia stanno proseguendo, anche grazie all’analisi dei video di sorveglianza del negozio, e sulle tracce del rapinatore si è messa anche la Squadra mobile.