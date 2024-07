Rapina in strada in Bolognina: scatta l'inseguimento e l'arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato per rapina in via Andrea Da Faenza, in Bolognina, dopo aver sottratto denaro e documenti a un uomo in strada. A fermarlo sono stati gli agenti del comando della polizia locale del Navile insieme a un cittadino comune.

I poliziotti stavano effettuando un normale controllo del territorio quando la loro attenzione è stata attirata dalle urla di alcuni passanti. Questi hanno raccontato che un uomo era stato rapinato e che l’aggressore era fuggito imboccando la vicina via Tibaldi. La refurtiva: contanti pari a 220 e documenti personali.

È scattata così la ricerca, che ha portato gli agenti ad acciuffare il 26enne in via Andrea Da Faenza. Grazie anche all’aiuto di un comune cittadino, che ha ostacolato la fuga del ragazzo facendolo cadere a terra, la polizia è riuscita a bloccare il giovane e recuperare il maltolto. Dopo i controllo di rito, il ragazzo è stato tratto in arresto per rapina e portato in carcere.