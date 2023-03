Aggredisce un 14 enne ma la rapina finisce male, arrestato dai carabinieri

Ha provato a derubarlo minacciandolo con il collo rotto di una bottiglia di birra. Ma la vittima non aveva soldi con sé, arrivando a mostrare al suo aggressore le tasche vuote del giubbotto e dello zaino per convincerlo a lasciare perdere. Un tentativo di rapina finito male per un ragazzo di 23 anni di origine moldava, già con precedenti, che è stato subito arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna. Vittima dell’episodio, avvenuto ieri mattina poco prima delle otto in via Zampieri, un ragazzino di 14 anni che stava andando a scuola. L’aggressore è stato rintracciato poco distante dall’accaduto, grazie alle richieste di aiuto dello studente che ha chiamato il 112 e ha fornito una descrizione così accurata, tale che i carabinieri hanno presto individuato il 23 enne e arrestato per rapina aggravata. Per lui è scattata una denuncia perché lo scorso 19 novembre, dopo avere commesso altri reati, aveva ricevuto da questore un divieto di ritorno a Bologna, provvedimento che non ha rispettato.

Due ragazzi accoltellati davanti al locale

Ieri notte invece c’è stata una violenta rissa, finita con un accoltellamento, avvenuta attorno alle 4 davanti a una discoteca in via Calzoni. Si sono affrontati due gruppi di giovani, fino a quando dalle mani si è passati ai coltelli. Un 23enne e un 24enne hanno riportato ferite da arma da taglio e sono stati portati in ambulanza all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Sono intervenuti anche i carabinieri che ora sono sulle tracce degli aggressori.