Rapina sull'autobus mentre vanno in centro: "Spintonato, trascinato e derubato"

Rapina sul bus consumata ieri pomeriggio, dove un gruppo di tre ragazzi alla fine è stato arrestato dalla polizia. Vittima del gesto un ragazzo di venti anni, che in compagnia della sua partner stava recandosi verso il centro a bordo di un bus linea 13. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, sono state molteplici le chiamate giunte al 113 per segnalare una rissa tra ragazzi all'altezza di via Santo Stefano, vicino al centro.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno ricostruito il tutto: la vittima, cittadino italiano, è stato approcciato mentre era ancora sul bus da tre ragazzi coetanei, descritti nei particolari. Sarebbe stato il più giovane dei tre a cominciare a mettergli le mani addosso, insistendo sulle tasche. Il giovane a quel punto ha cercato di difendersi come poteva, finendo però per avere la peggio. Nel frattempo l'autista ha fermato il mezzo e fatto scendere tutti, e la baruffa a evidente scopo di rapina ha terminato i suoi slanci fuori dal mezzo pubblico.

Il parapiglia non si è però fermato subito: sul selciato è rimasto il ventenne, senza più il portafoglio, trovato solo in compagnia della fidanzata dalla polizia. Fondamentali però sono state le descrizioni dei presunti rapinatori, che infatti sono stati riconosciuti e bloccati in via Petroni, zona universitaria, uno di loro anche con il portafoglio della vittima. Per tutti e tre, coetanei della vittima e cittadini albanesi, tutti con qualche precedente di polizia, al termine degli accertamenti sono stati accompagnati in carcere alla Dozza.