Circondato sul bus, obiettivo il portafoglio: tre minorenni nei guai

Tre minorenni, tutti coetanei e connazionali, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. E' successo ieri, dove nel primo pomeriggio le volanti sono intervenute in piazza XX settembre. A chiamare gli agenti un cittadino pakistano di 52 anni, il quale ha riferito di essere stato circondato e spintonato sul bus, con il palese tentativo -secondo quanto riferito- di impossessarsi del portafoglio.

I tentativi dei tre giovanissimi sono andati avanti anche quando il bus, della linea 27, ha aperto le sue porte in prossimità della piazza. Qui, dopo i tentativi dei tre andati a vuoto, il gruppo si è allontanato in direzione del centro. I poliziotti hanno fermato i giovanissimi lungo via dei Mille, riconosciuti dalla vittima, che però non avrebbe riportato ammanchi tra i suoi effetti personali.

L'episodio fa eco a un'altra rapina, andata in scena sulla linea 13, il 15 maggio scorso: qui i protagonisti del gesto, tutti sui vent0anni avevano preso di mira un coetaneo, che stava recandosi in centro con la sua ragazza.