Rapina in San Donato: negoziante preso a bastonate, finisce in ospedale

"Io qui prendo quello che voglio", avrebbe detto entrando nel negozio, poi ha aperto la cassa, ha arraffato il denaro, un telefono cellulare e ha bastonato il negoziante. Il responsabile, un cittadino tunisino di 33 anni, è stato arrestato per rapina aggravata dagli agenti dell'UPGSP - Ufficio Prevenzione Soccorso Pubblico - ieri in via San Donato.

La ricostruzione

Come hanno riferito le vittime, alle 14 circa di ieri, 8 settembre, l'uomo è entrato in un minimarket, gestito da una coppia di bengalesi, ha spostato con forza la donna 32enne, ha aperto la cassa e ha rubato 400 euro, poi ha arraffato un telefono cellulare e per finire anche un pacco di biscotti.

Il marito, 44 anni, che si trovava in magazzino, ha sentito le urla della donna e ha inseguito il ladro che non ha esitato a colpirlo con un bastone che nel frattempo si era procurato. Alcuni testimoni hanno così avvertito la polizia e la pattuglia, arrivata sul posto, ha bloccato il rapinatore e allertato il 118.

Il 33enne è stato ammanettato, mentre il negoziante è stato trasportato in ospedale: sottoposto ad accertamenti, ha riportato la frattura del gomito e ne avrà per un mese. Il rapinatore è in carcere in attesa della convalida dell'arresto

Qualche sera fa, in via Matteotti, un'altra aggressione a scopo di rapina: un giovane ha tentato di strappare il monopattino dalle mani di una donna. La tensione è salita, quando il compagno è intervenuto per difenderla, cosi il rapinatore ha spaccato una bottiglia e l'ha utilizzata come arma.