Rapina al centro commerciale, aggredito addetto alla sicurezza

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 28enne marocchino per tentata rapina impropria. L’uomo è finito in manette ieri sera per aver aggredito un addetto alla sicurezza del centro commerciale “Borgo” di via Marco Emilio Lepido che voleva bloccarlo, avendolo visto asportare dei prodotti dal supermercato e dirigersi verso l’uscita senza pagare la merce.

Appresa la notizia dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna, i militari del Nucleo Radiomobile si sono recati velocemente sul posto, arrestando il rapinatore e recuperando la refurtiva: un rasoio elettrico, un paio di auricolari bluetooth per smartphone e dei prodotti alimentari.

Il 28enne, gravato da precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.