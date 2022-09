Rapina in centro la scorsa notte: pugni e spray urticante per una collanina

Un giovane di 18 anni la scorsa notte è stato aggredito e derubato in via Indipendenza, angolo Ugo Bassi. I fatti dopo le 2, quando è stato necessario l'intervento dei carabinieri che hanno poi arrestato un 22enne, cittadino marocchino, per rapina impropria.

In base a quanto ricostruito dai militari, il giovane stava camminando tranquillamente in centro quando il 22enne si è avvicinato e gli ha strappato la collanina d'oro che portava al collo. La vittima ha provato a reagire ma il rapinatore lo ha colpito prima con un pugno al volto e poi con uno spray urticante.

I passanti a quel punto hanno chiamato il 112 e il 22enne è stato arrestato mentre il 18enne è stato portato in ospedale per le medicazioni.