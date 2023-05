Minacce col coltello e botte per il monopattino. Due minori arrestati per rapina

Gli agenti delle volanti hanno arrestato due minorenni con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata. E' accaduto ieri sera, intorno alle 22, qiando un cittadino ha chiamato il 113 e riferito di aver visto un uomo che inseguiva a piedi alcuni ragazzi su viale Pietramellara, nei pressi della stazione.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno identificato un cittadino filippino di 20 anni, che ha raccontato di essere stato minacciato con un coltello e derubato del suo monopattino in Piazza della Resistenza da un gruppo di ragazzi molto giovani poi fuggiti. La vittima non si è data per vinta, ha iniziato a inseguirli lungo i viali rimediando anche calci e pugni, fino a quando nella corsa dalle sue tasche è caduto lo smartphone, subito "arraffato" dai malintenzionati dopo aver "mollato" il monopattino in strada.

Gli agenti sono riusciti a bloccare due dei fuggiaschi, identificati in due cittadini tunisini di 17 e 16 anni, ospiti di una comunità per minori, ma non hanno rinvenuto nè la lama nè il telefono trafugato. Entrambi sono stati arrestati per tentata rapina pluriaggravata in concorso con ignoti e denunciati per furto aggravato in concorso con ignoti. La vittima, che ha riportato graffi e lividi, è stata curata al Pronto Soccorso e dimessa con una settimana di prognosi.

Gruppi di minori "scatenati"

I casi in città e in provincia che coinvolgono gruppi di minori sono decisamente numerosi. Tra questi anche aggressioni ai danni di ragazzi o adulti che spesso non vengono nemmeno denunciate per paura di ritorsione.

L'ultimo assalto ad opera di giovanissimi risale alla notte tra il 4 e il 5 maggio, in via Castiglione, dove un gruppo di cinque ragazzini tra i 16 e i 17 anni ha minacciato con una lama, poi picchiato e infine rapinato una coppia di 19enni che stava rientrando a casa.

Due giorni prima, un 45enne ha raccontato di essere strato vittima di una baby gang a bordo di un bus 13 lungo via Saffi. La notte del 2 maggio, due minori hanno invece sfondato a calci la vetrata di un ristorante e rubato la cassa.

A fine aprile un runner è stato aggredito con una spranga di ferro da un gruppo di giovanissimi. Trasportato al pronto soccorso, l’uomo di 50 anni è stato dimesso alcune ore dopo con una prognosi di 20 giorni per un “Politrauma contusivo alla testa e agli arti inferiori”.