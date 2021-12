Rapina, aggressioni e coltello alla mano: parapiglia in via Zanardi

La polizia ha denunciato un cittadino tunisino 21enne per rapina, tentate lesioni e porto di oggetti atti a offendere. La volante è intervenuta nella serata di ieri, 11 dicembre, alle 23 in via Zanardi dopo la chiamata al 113 di un bengalese di 20anni, titolare di negozio alimentari.

Il negoziane aveva riferito di aver subito una rapina, ovvero un uomo era entrato nel negozio e dopo aver prelevato una bottiglia di vino lo aveva spintonato ed era fuggito senza pagare.

Sul posto, gli agenti hanno ascoltato un cittadino tunisino 39enne che ha riferito di essere stato aggredito dallo stesso uomo che era tornato sul posto con un coltello quando, a detta del titolare, davanti al negozio è passata la compagna dell'aggressore.

I poliziotti sono saliti a casa della coppia: lì hanno trovato il 21enne con una ferita alla mano e in evidente stato di agitazione e ubriachezza. Oltre alle denunce, il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato messo dell'ufficio immigrazione. E' stato trovato anche il coltello descritto dalla vittima di aggressione.

La sera di venerdì, 10 dicembre, questa volta in piazza dell'Unità i residenti hanno filmato una rissa in strada, con i "contendenti" che si sono presi a bottigliate. ?