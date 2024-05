Rapina con un coltello un senzatetto in via Marconi: 35enne bloccato dalla polizia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lo aveva minacciato con un coltello e gli aveva rubato lo zaino e il marsupio che contenevano le poche cose che permettevano alla vittima, un uomo kosovaro di 47 anni senza fissa dimora, di vivere sotto il portico in via Marconi. Ma è stato fermato dagli agenti dell’ufficio della questura che stavano passando di lì per rientrare in piazza Galileo Galilei. Per questo un 35enne nordafricano è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Intorno alla mezzanotte, i poliziotti si sono accorti che qualcosa era accaduto quando hanno intravisto l’aggressore sferrare un pugno alla vittima in strada. Poco prima l’uomo si era avvicinato al clochard per rubare i suoi effetti personali. Il 47enne aveva provato a reagire ma il più giovane aveva quindi estratto dal calzino un coltello e glielo aveva puntato intimandogli di consegnare zaino e marsupio. Dopo un breve inseguimento, il 35enne ha provato a liberarsi della vittima sferrandogli un pugno.

Durante il controllo, i poliziotti hanno ritrovato la lama, lunga 18 centimetri e che intanto era stata di nuovo nascosta nel calzino, e i beni sottratti all’uomo. Il nordafricano è stato arrestato per rapina aggravata e portato in carcere in attesa della convalida. Sempre ieri, 10 maggio, i carabinieri hanno arrestato tre persone per un'altra violenta rapina, messa a segno lo scorso novembre in via Massarenti.