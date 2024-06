Grossi cani e tuta scura, così rapinano e picchiano i loro coetanei

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Rapina, estorsione, lesioni personali aggravate e porto illegale di armi in concorso. E' la sfilza dei reati dei quali dovranno rispondere un 20enne e un 23enne bolognesi e un 22enne modenese, con altri due minorenni.

Le indagini che hanno portato all’emissione della misura cautelare, sono state svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, per i fatti accaduti la sera del 1° ottobre 2023, quando alcuni ragazzi furono rapinati davanti a una discoteca di San Pietro in Casale, da una banda composta da altri giovani con due cani di grossa taglia, utilizzati per spaventare le vittime, e che indossavano una tuta scura.

Le vittime, avvicinate con la classica scusa di avere una sigaretta, erano state perquisite, picchiate e rapinati dei propri effetti personali, tra cui una bici, una cintura griffata, uno smartphone, una carta di identità e denaro.

Due giovani rapinati si erano fatti medicare dai sanitari del 118 per ferite al torace e alla testa, giudicate guaribili in sette giorni.

Rintracciati dai Carabinieri, i tre maggiorenni (20enne e 23enne bolognesi e il 22enne modenese) sono stati sottoposti alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna: obbligo di dimora nei comuni di residenza, col divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni tra le ore 20:00 e le ore 07:00.

Le eventuali responsabilità penali dei due minorenni, invece, saranno valutate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che avanzerà le conseguenti richieste al Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna avevano denunciato due studenti, un 14enne e un 15enne, alla Procura per i Minorenni di Bologna per lesioni personali. Il 14enne è stato denunciato dai Carabinieri di Medicina, nel corso di un’indagine avviata per risalire all’identità di un ragazzino che aveva sferrato un pugno a un compagno di classe, anche lui minore, nella mensa di una scuola. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato, è stato medicato e dimesso con una prognosi di venti giorni: “Trauma facciale con frattura scomposta ossa nasali”.