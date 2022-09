Aggressione alle Due Madonne: anziana buttata a terra, poi la rapina

Una donna di 75 anni è stata vittima di una rapina nel pomeriggio di oggi. I fatti si sono verificati in periferia, in un quartiere solitamente lontano dai fatti di cronaca noti, in zona Due Madonne.

La signora -pare secondo le prime ricostruzioni- mentre era in bici al giardino Impastato, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto, il quale poi l'ha strattonata e fatta cadere a terra. Con la 75enne ancora frastornata, il soggetto avrebbe poi afferrato zaino e bicicletta per poi allontanarsi. Una volta arrivati i soccorsi, la signora è stata soccorsa ma fortunatamente nella caduta non ha riportato traumi di sorta. Sono in corso indagini della Mobile per risalire all'identità del soggetto: stano a quanto appreso non ci sarebbero descrizioni fornite dalla vittima.

L'aggressione di oggi segue due altri fatti occorsi negli ultimi giorni: una aggressione in Porta Castiglione e un accoltellamento in via Genova, nello stesso quartiere. Sul primo episodio di Castiglione si è scatenata la campagna elettorale locale, con Fdi che ha annunciato un presidio antidegrado.